«Южный Кузбасс» вышел на субботники

В подразделениях угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») начались весенние субботники. В них уже приняли участие более 160 работников.

Еженедельные субботники проходят во всех подразделениях «Южного Кузбасса»: по обогащению и переработке угля, открытой и подземной добыче, автотранспортной службе и центральном управлении.

Угольщики рыхлят плотный весенний снег, убирают пожухлую листву, песок, шлак и оттаявший мусор вокруг административных зданий и с территорий промышленных площадок. В помощь людям выделена техника: грейдеры и погрузчики.

«Мы только начинаем весенний марафон наведения порядка. На предстоящий сезон у угольщиков масса дел: от избавления от остатков снега и льда – до запуска фонтана на обогатительной фабрике «Сибирь». Каждый такой субботник приближает нас к красоте и порядку, которым так радуется сердце», – поделилась комендант отдела хозяйственного обеспечения ПАО «Южный Кузбасс» Олеся Ерофеева.

К майским праздникам, в зависимости от погодных условий, угольщики планируют побелить бордюры и деревья, разбить цветочные клумбы, выставить убранные на зиму вазоны и скамейки.

«Для «Южного Кузбасса» субботники – не просто уборка территорий. Это настоящая объединяющая традиция, благодаря которой сотрудники проявляют искреннюю заботу о родном предприятии. Подобные мероприятия укрепляют командный дух, создают ту самую атмосферу, где каждый чувствует себя частью большого и важного дела. Спасибо всем сотрудникам за активность, инициативность и отличный результат!», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»