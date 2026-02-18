Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса и провел ряд рабочих совещаний

На состоявшемся сегодня заседании коллегии прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса подвели итоги работы в 2025 году и определили задачи по укреплению законности и правопорядка на текущий год.

В работе совещания приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Федор Дедус, губернатор области Илья Середюк, главный федеральный инспектор Игорь Колесников, председатель Законодательного собрания Алексей Зеленин, руководители правоохранительных и контролирующих органов, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка.

Открывая мероприятие, Сергей Зайцев отметил, что в соответствии с поручениями руководства страны и Генпрокурора России надзорным ведомством принимаются меры по соблюдению законодательства в социальной и экономической сферах, в том числе по обеспечению прав несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и участников специальной военной операции.

Во многом, благодаря принятым мерам удалось достигнуть положительных изменений в решении вопросов обеспечения детей-сирот жильем, льготников лекарствами, инвалидов техническими средствами реабилитации, развития жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры. В результате прокурорского вмешательства погашены долги по исполненным публичным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности на сумму более 400 млн. рублей, восстановлены права на получение мер социальной поддержки свыше 1,5 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей.

Вместе с тем, Сергей Зайцев отдельно остановился на проблемах, которые предстоит решить в этом году.

В первую очередь он обратил внимание на ситуацию в сфере оплаты труда, поставлена задача принять дополнительные меры, в том числе превентивного характера, направленные на защиту трудовых прав граждан.

Также указано на необходимость обеспечения системного надзорного сопровождения проводимых мероприятий по модернизации 9 тыс. километров ветхих инженерных сетей и расселению аварийного жилого фонда, в том числе расселения более 1,8 тыс. многоквартирных домов, которые не вошли в региональную программу переселения.

Заместитель Генпрокурора России особо остановился на системных проблемах региона в сфере здравоохранения, сокращении количества больниц и дефиците кадров медицинских организаций, которые привели к череде трагических событий, повлекших гибель людей.

Наряду с этим, обсуждены вопросы с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, загрязнением атмосферного воздуха, производственного травматизма и многие другие.

Переходя к вопросам противодействия преступности, Сергей Зайцев отметил, что несмотря на снижение общего числа зарегистрированных преступлений сократился уровень их раскрываемости, увеличилось количество уголовно наказуемых деяний, совершенных под воздействием наркотиков.

Кроме того, снизилась результативность работы правоохранительных органов по профилактике преступности, увеличился удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее преступавшими уголовный закон, а также количество преступлений, совершенных подростками.

Прокурорам поручено усилить надзор за процессуальной деятельностью органов правоохраны на этих участках.

В завершении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации еще раз подчеркнул, что должна быть обеспечена системная защита социально уязвимых групп населения, участников специальной военной операции и членов их семей.

Поставлена задача силами надзора повысить качество уголовного судопроизводства, раскрываемость криминальных деяний.

Сергей Зайцев также указал на необходимость повышения качества работы с обращениями граждан, налаживания конструктивного диалога с жителями и предпринимателями региона, в том числе в отдаленных населенных пунктах, расширения охвата жителей, принимаемых на личном приеме.

Реализация выработанных в рамках коллегии решений поставлена на контроль.

Кроме того, причины, обстоятельства и результаты расследования уголовных дел по фактам гибели несовершеннолетних во время пожара в здании сауны и пациентов Прокопьевского дома-интерната стали предметом детального рассмотрения в рамках состоявшегося накануне специального совещания с участием работников региональной прокуратуры, следственных и оперативных подразделений правоохранительных органов.

Заместитель Генпрокурора России заслушал доклады ответственных лиц, во взаимодействии с присутствующими были выработаны дополнительные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, Сергей Зайцев подчеркнул, что необходимо принять дополнительные меры по недопущению таких трагических событий, имевшиеся просчеты, в том числе установленные в рамках следствия необходимо учесть при организации контрольно-надзорных мероприятий в отношении мест с массовым пребыванием людей, социальных и иных учреждений.

Фото: пресс-служба прокуратуры области