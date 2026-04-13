12 владельцам ЛПХ в Кузбассе выданы предостережения за уклонение от учета сельхозживотных в компоненте «Хорриот»

В 1 квартале 2026 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из госветслужбы Кузбасса поступила информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства.

Так, 12 граждан Беловского, Прокопьевского, Ленинск-Кузнецкого, Крапивинского, Промышленновского муниципальных округов, а также городов Новокузнецк и Белово отказались предоставлять принадлежащих им сельскохозяйственных животных для проведения обязательных противоэпизоотических и профилактических мероприятий, а также представить полные сведения, необходимые для учета животных в одном из компонентов ФГИС «ВетИС» – «Хорриот».

Вышеуказанные факты стали основанием для объявления в период с 9 января по 31 марта всем владельцам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано незамедлительно в полном объеме провести плановые ветеринарные обработки, исследования и вакцинацию сельскохозяйственных животных.

Справочно:

Согласно закону «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. При этом владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

С 1 сентября 2024 года маркирование и учет крупного рогатого скота в России является обязательным и подразумевает внесение информации о животном, промаркированном в соответствии с ветеринарными правилами, с присвоением животному уникального буквенно-цифрового идентификационного номера.