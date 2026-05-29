49-летний особо опасный рецидивист из Кузбасса выслушал приговор за разбойное нападение на женщину

Мариинский городской суд Кемеровской области назначил неоднократно судимому особо опасному рецидивисту за нападение на женщину в целях хищения её имущества наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Из материалов уголовного дела следует, что 62-летняя жительница Мариинска возвращалась домой поздним вечером с вокзала. На её пути оказался 49-летний обвиняемый, который в тот день поругался с супругой из-за нехватки средств в семье и незадолго до произошедших событий распивал спиртное у знакомого.

Увидев женщину, злоумышленник решил силой забрать у неё деньги. Он пропустил потерпевшую вперёд, а затем напал на неё сзади. Нанеся несколько ударов в область головы и повалив в снег, нападавший потребовал 10 тысяч рублей. Получив ответ об отсутствии денег, он продолжил требовать их, высказывая различные угрозы. В итоге женщина отдала злоумышленнику свою банковскую карту, на счету которой было около четырёх тысяч рублей. Также преступник хотел забрать её серьги, но пострадавшая сказала, что они из серебра, поэтому обвиняемый потерял к ним интерес.

Похищенной банковской картой обвиняемый не ограничился, и продолжал требовать 10 тысяч рублей. В итоге женщина сказала, что деньги есть у неё дома. Злоумышленник прижал к боку пострадавшей пальцы, имитируя наличие ножа для устрашения, — и они направились к её дому.

Но женщина жила не одна, и при входе в дом закричала: «Спасай, меня убивают!». На крик в прихожую выбежал сожитель пенсионерки, схватил кочергу и попытался догнать убегающего преступника. Однако, выбежав в домашней одежде и босиком, он не смог настигнуть нападавшего.

Пострадавшая заявила о совершённом в отношении неё преступлении в полицию, но оперативно найти нападавшего не удалось.

Через неделю женщина находилась в отделе внутренних дел, куда пришла для допроса в качестве потерпевшей. Неожиданно в коридоре она увидела и узнала того самого мужчину. Злоумышленник был задержан и в ходе допроса признался в совершённом преступлении.

Выяснилось, что годом ранее обвиняемый освободился из мест лишения свободы, но уже в конце 2025 года был снова осуждён к условному сроку лишения свободы за кражу мобильного телефона. Но уже через полтора месяца после вступления в законную силу последнего приговора вновь совершил особо тяжкое преступление.

При рассмотрении уголовного дела в суде подсудимый вину признавал частично, отрицая в числе прочего квалифицирующий признак «незаконное проникновение в жилище».

Однако его вина в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, была доказана в полном объёме.

По совокупности приговоров и преступлений, связанных с предыдущими судимостями, суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

