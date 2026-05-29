Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время празднования Курбан-байрам в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности более 6 000 граждан во время мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрам.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии несли службу в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Таштаголе. Маршруты патрулирования были приближены к местам проведения праздничных мероприятий, религиозных собраний и территориям с массовым пребыванием граждан.

Особое внимание уделялось безопасности верующих во время праздничных молитв, а также недопущению нарушений общественного порядка на прилегающих территориях. Перед началом праздничных мероприятий сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели обследование территорий в Кемерове. В Новокузнецке аналогичные задачи по обеспечению безопасности выполнили сотрудники ОМОН «Рубеж».

Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии нарушений общественного порядка во время мероприятий не допущено.

 

Фото: Росгвардия 

Общество
kuzbassnews.ru
29/05/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus