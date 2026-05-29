Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время празднования Курбан-байрам в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности более 6 000 граждан во время мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрам.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии несли службу в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Таштаголе. Маршруты патрулирования были приближены к местам проведения праздничных мероприятий, религиозных собраний и территориям с массовым пребыванием граждан.

Особое внимание уделялось безопасности верующих во время праздничных молитв, а также недопущению нарушений общественного порядка на прилегающих территориях. Перед началом праздничных мероприятий сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели обследование территорий в Кемерове. В Новокузнецке аналогичные задачи по обеспечению безопасности выполнили сотрудники ОМОН «Рубеж».

Благодаря слаженной работе сотрудников Росгвардии нарушений общественного порядка во время мероприятий не допущено.

