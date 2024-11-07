230 работодателей Кемеровской области – Кузбасса получили компенсации за трудоустройство 2390 граждан по программе субсидирования найма

На сегодняшний день Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу перечислило работодателям 113,2 миллиона рублей за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. Средства получили 230 работодателей, которые трудоустроили 2390 граждан.

Программа стимулирования занятости работает в России с 2021 года. Сейчас по ее условиям работодатель может получить субсидии за трудоустройство безработных, работников под риском увольнения или уволенных в связи с ликвидацией предприятия, молодежи в возрасте до 30 лет, беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, переехавших из других регионов специалистов, ветеранов специальной военной операции, членов семей погибших в ходе СВО военнослужащих, граждан с инвалидностью. В 2024 году субсидии на общую сумму 60 миллионов получили 54 работодателя, принявшие на работу 1154 сотрудника.

На поддержку могут претендовать юридические лица, в том числе некоммерческие организации, и индивидуальные предприниматели, которые не имеют задолженности по выплате заработной платы, налогам, страховым взносам и штрафам, и не находятся в стадии ликвидации или банкротства.

По условиям программы Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу частично компенсирует работодателям затраты на заработную плату новых сотрудников. Субсидия выплачивается работодателю на каждого сотрудника в размере одного минимального размера оплаты труда.

«Субсидия поступает компании на каждого нанятого работника три раза. Первый раз — через месяц после приема гражданина на работу, второй — через три месяца и третий — через полгода. Она рассчитывается из размера МРОТ (на сегодняшний день в Кузбассе — 25 014,6 рубля с учетом районного коэффициента), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные небюджетные фонды. Работник должен быть трудоустроен на полный рабочий день с зарплатой не ниже МРОТ», — пояснила управляющий Отделением Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Для получения субсидии работодателю нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии, после чего подать заявление в личном кабинете страхователя на сайте Социального фонда.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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