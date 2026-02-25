24 т репчатого лука из Казахстана ввезено на юг Кузбасса под контролем Россельхознадзора

20 февраля 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал ввоз из Республики Казахстан на территорию южной части Кузбасса (г. Новокузнецк) партии лука репчатого весом 24 т.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партию и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.