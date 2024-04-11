Комментарии

С 1 января 2024 года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу назначило ежемесячную выплату из средств материнского капитала родителям 1350 детей. Всего в регионе данную меру поддержки получают порядка 3 тысяч семей.

«На сегодняшний день размер ежемесячной выплаты в Кузбассе составляет 13844 рубля. Обратиться за назначением могут семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека, установленного в регионе. Требований к имуществу семьи при оформлении данной выплаты нет. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, то заявление подается на каждого ребенка отдельно», — напомнила Людмила Бабичук, управляющий региональным отделением.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет можно через личный кабинет на портале Госуслуг, обратившись лично в клиентскую службу ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу, а также в офисы МФЦ. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала устанавливается на 12 месяцев. Повторное заявление подается в последний месяц срока, на который пособие было назначено.

Кроме того, заявитель имеет право отказаться от выплаты из средств материнского капитала, подав соответствующее заявление об отказе от получения ежемесячной выплаты в связи с рождением либо усыновлением ребенка.

Напомним, что родители могут одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала на одного и того же ребенка.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в единый контакт-центр: 8(800)200-10-02 (звонок бесплатный, режим работы: с пн. по чт. – с 8.30 до 17.30, в пт. – с 8.30 до 16.30).

Фото: ОСФР