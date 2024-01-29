30 января при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова будут проводиться буровзрывные работы
Движение транспорта ограничат на 29-м километре автодороги Кемерово – Яшкино – Тайга. С 13:00 до 17:00 произведут три взрыва, участок автодороги будут перекрывать три раза на период от 30 минут до 1 часа.
Между взрывами движение транспорта будет разрешено. Дорожные службы региона просят заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
Фото из открытых источников
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