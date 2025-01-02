32 малыша родились в Кузбассе в первый день 2025 года

19 мальчиков и 13 девочек родились в Кузбассе 1 января. В рамках акции «Родился ребенок» все семьи, в которых в первый день Нового года произошло пополнение, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой».

Больше всего новорожденных в Кемерове — 15 малышей (5 девочек и 10 мальчиков), в Новокузнецке на свет появились 8 младенцев (3 девочки и 5 мальчиков), четыре ребенка — две девочки и два мальчика — родились в Прокопьевске, мальчик и девочка — в Междуреченске, по одному малышу — в Мариинске, Киселевске и Промышленной.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса.