48-летний житель Кузбасса не смог «продлить» разрешение на оружие из-за судимостей, полученных более четверти века назад

Владелец охотничьих ружей «ИЖ-18» и «Сайга-410» забыл пройти периодическое медицинское освидетельствование для владельцев оружия, в связи с чем ему аннулировали разрешение. После прохождения медкомиссии мужчина обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии за повторным получением разрешения, но ему отказали из-за давних судимостей. Возмутившись отказом, охотник обратился в суд.

В суде было установлено, что 48-летний мариинец долгое время являлся законным владельцем двух единиц охотничьих ружей. Однако в июне прошлого года он забыл пройти обязательное медицинское освидетельствование, которое владельцы оружия обязаны проходить не реже одного раза в пять лет. В связи с этим начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии аннулировал право мариинца на хранение оружия, и изъял ружья. Через неделю охотник получил положительное медицинское заключение, и снова обратился за получением разрешения.

Однако выяснилось, что более 25 лет назад мужчина был трижды осуждён за совершение имущественных преступлений. А этот факт является препятствием для владения гражданами оружием.

Не согласившись с такими выводами должностного лица Росгвардии, житель Мариинска обратился в суд, требуя признать незаконными действия начальника отдела лицензионно-разрешительной работы. Свои требования он обосновал тем, что давние судимости на сегодняшний день уже погашены, а разрешение на право владения оружием он получал ещё до внесения соответствующих изменений в законодательство об оружии.

Однако суд не поддержал доводы мужчины.

Для применения установленных законом ограничений на выдачу лицензий достаточно установить сам факт осуждения лица два и более раза за совершение преступлений, поэтому в данном случае факт погашения судимостей не имеет юридического значения.

Не имеет значения и то, что мужчина получил разрешение на оружие до ужесточения законодательства в этой части, так как владелец оружия фактически обратился не за продлением, а за получением нового разрешения взамен аннулированного.

В итоге действия начальника отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии признаны судом законными. Бывшему владельцу оружия в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
23/01/2026
