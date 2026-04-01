Апелляционная судебная инстанция оставила под стражей избравших путь лёгкого заработка 16-летних «кладменов»

Накануне в Кемеровском областном суде были рассмотрены жалобы адвокатов на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум несовершеннолетним обвиняемым, причастным к покушению на незаконный сбыт около 400 граммов синтетического наркотика.

Напомним, что в конце марта 2026 года в одном из районов города сотрудниками правоохранительных органов были задержаны несовершеннолетние, у которых было изъято 9 свёртков в изоляционной ленте, внутри которых находились синтетические наркотики общей массой более 30 граммов. Кроме того, позже правоохранительными органами был обнаружен тайник с наркотическим средством весом более 360 граммов, предназначенный для распространения подростками путём «закладок» мелких партий.

По версии следствия, в преступную деятельность подростки были вовлечены посредством мессенджера «Telegram» неизвестным лицом, который предложил за денежное вознаграждение заниматься сбытом наркотических средств на территории Кузбасса. Избрав путь лёгкого заработка посредством совершения особо тяжкого преступления, молодые люди при этом поставили под угрозу общественную безопасность и здоровье населения.

В результате подросткам было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Впоследствии Мариинским городским судом Кемеровской области им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Не согласившись с таким строгим видом изоляции обвиняемых от общества, их адвокаты обжаловали судебные постановления в апелляционную инстанцию.

Но на днях Кемеровский областной суд, тщательно изучив мотивы принятого судом первой инстанции решения, оставил избранную в отношении несовершеннолетних обвиняемых меру пресечения без изменения.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд