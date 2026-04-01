Безопасность граждан в период Радоницы обеспечили сотрудники Росгвардии в Кузбассе

В Кемеровской области – Кузбассу сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных православному празднику Радоницы.

Охрана правопорядка была организована на территориях кладбищ, храмов и соборов в ряде муниципальных образований региона, включая Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Топки и Гурьевск. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 9 тысяч человек.

Перед заступлением на службу личный состав был ориентирован на проявление повышенной бдительности и предотвращение возможных правонарушений. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Экипажи вневедомственной охраны, которые несли службу вблизи мест проведения мероприятий.

Благодаря слаженным действиям сотрудников нарушений общественного порядка допущено не было.

