Более 1800 кузбассовцев «серебряного» возраста посетили мероприятия по финансовой грамотности в центрах общения старшего поколения Отделения СФР по Кузбассу с начала года

На вебинарах и занятиях, организованных на базе центров общения, эксперты финансовых организаций обучают пенсионеров распознавать мошеннические схемы, безопасно пользоваться онлайн-банкингом, увереннее ориентироваться в современных финансовых услугах и грамотно распоряжаться личным бюджетом.

Мероприятия призваны защитить финансовые интересы пенсионеров и помочь им уверенно чувствовать себя в современном цифровом мире.

Посетители центров общения получают практические знания по ключевым темам:

– Противодействие мошенничеству: как распознать самые распространенные схемы обмана по телефону, в интернете и при личном общении;

– Безопасность в цифровой среде: основы безопасного использования онлайн-банкинга, мобильных приложений и проведения бесконтактных платежей;

– Навигация в финансовых услугах: разбор современных банковских продуктов, пенсионных и страховых услуг, помощь в выборе надежных финансовых инструментов;

– Управление личным бюджетом: эффективное планирование расходов и доходов в пенсионный период.

Мероприятия проходят в различных форматах: от больших онлайн-вебинаров просветительского проекта «ФинЧАС», доступных посетителям всех центров общения, до очных тематических встреч, финансовых игр и индивидуальных консультаций в конкретных центрах общения.

Так, в центрах общения Новокузнецка сотрудники Альфа-Банка провели для людей элегантного возраста увлекательную интерактивную игру «Деньги в порядке».

В центре общения Крапивинского района специалист Министерства финансов Кузбасса рассказала, как управлять кредитной задолженностью.

В пгт Промышленная представитель Сбера познакомила пенсионеров с современными цифровыми сервисами банка, рассказала о безопасных способах накопления, дала рекомендации по защите от мошенников.

«Финансовая грамотность – это не просто знание, а реальный инструмент безопасности и повышения качества жизни для людей старшего поколения. Мы видим высокий интерес кузбассовцев к этой программе. Наша задача – в доступной форме дать им необходимые навыки, чтобы они могли грамотно распоряжаться своими средствами и защитить себя от финансовых рисков. Центры общения становятся для этого идеальной площадкой, создающей доверительную и комфортную атмосферу», – отметила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР