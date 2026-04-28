Более 672 тонн продовольственной пшеницы отгружено из Кузбасса в Приморский край под контролем Россельхознадзора

С 20 по 23 апреля 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии пшеницы продовольственной, выращенной на территории Чебулинского, Гурьевского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в г. Уссурийск и пгт. Славянка Приморского края.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данных поставок с 20 по 23 апреля 2026 года сельхозтоваропроизводителям были оформлены 10 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 672,3 т.