С начала 2026 года под контролем Россельхознадзора на территорию Кузбасса ввезено 2 836 т плодоовощной продукции

За первые 5 месяцев 2026 года на территорию Кузбасса поступило 2 836 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Россельхознадзоре.

Объем продукции растительного происхождения, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан. Для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу прошли партии с луком репчатым (1 327,9 т), томатами (413,788 т), огурцами (262,5 т), яблоками (43,5 т), капустой (257 т) и тыквой (6 т). Из Республики Киргизия ввезена капуста (37 т), морковь (86 т), клубника (5,8 т) и солод (396 т) из Республики Беларусь.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении каждой партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 140 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.