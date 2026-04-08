Бывший главный бухгалтер кузбасской исправительной колонии признана виновной в растрате в особо крупном размере

Мариинский городской суд Кемеровской области постановил обвинительный приговор в отношении бывшего главного бухгалтера кузбасской Исправительной колонии № 35 за растрату с использованием служебного положения, совершённую в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что с января 2019 года по ноябрь 2022 года местная жительница, являясь главным бухгалтером исправительного учреждения, самостоятельно приняла на себя обязанности временно отсутствующего в бухгалтерии учреждения кассира.

Будучи осведомлённой о том, что на одном из казначейских счетов исправительного учреждения во временном распоряжении находились денежные средства осуждённых, в силу своего служебного положения главный бухгалтер формировала заявки на получение денежных средств с этого счёта. Поступившие денежные средства она впоследствии обналичивала как лично, так и посредством устных распоряжений через своих подчинённых. При этом наличные денежные средства в кассу исправительного учреждения она не вносила, тратив их по своему усмотрению.

Таким образом бывший главный бухгалтер похитила более 1 миллиона 800 тысяч рублей путём растраты, причинив материальный ущерб исправительному учреждению.

Противоправная деятельность должностного лица была выявлена сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.

Вину в предъявленном обвинении женщина изначально не признавала, но к окончанию судебного разбирательства вину в совершённом преступлении она признала полностью. При этом подсудимая приняла меры к возмещению причинённого ущерба: перечислила на счёт исправительного учреждения 70 тысяч рублей.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, а также то, что на момент совершения данного преступления женщина судимости не имела.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком.

Также осуждённая обязана возместить исправительному учреждению оставшуюся невозмещённой сумму причинённого ущерба в размере более 1 миллиона 770 тысяч рублей.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

