Для кузбасского предпринимателя с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведена консультация от Россельхознадзора

6 мая 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провёл консультацию для ИП Фроловой О.А., выращивающей зерновые и зернобобовые культуры на территории Топкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Хозяйствующему субъекту разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, дана консультация по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерам административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, сельхозтоваропроизводитель получил подробные разъяснения действующего законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, в частности, по вопросам процедуры подтверждения соответствия зерна в форме декларирования соответствия, проводимого по единым правилам и схемам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна».