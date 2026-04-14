Донорство – возможность спасти человека

С 13 по 19 апреля в России проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга Слово «донор» происходит от латинского «danare» – дарить, потому что зачастую доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь. Во многих случаях именно переливание крови от донора реципиенту (гемотрансфузия) спасает жизнь пациентов.

Сдавать донорскую кровь может любой дееспособный гражданин России в возрасте старше 18 лет, не имеющий противопоказания к донорству, весом больше 50 кг и прошедший ряд медицинских тестов. Кровь можно сдавать женщинам не более 4 раз в год, мужчинам не более 5 раз. Между донациями должно пройти не менее 60 дней. Процедуры абсолютно безопасны для донора. Они проводятся под контролем специалистов и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл (а при возрасте доноров до 20 лет и старше 55 лет- 300 мл) совершенно безвредна для здоровья человека. Более того, периодические донации крови оказывают благоприятное воздействие на организм донора, так как стимулирует работу костного мозга и иммунитет.

Какие преимущества получает донор, рассказала Лилия Егорова, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

• У тех, кто сдает кровь регулярно, больше шансов выжить в экстремальных ситуациях, таких как ДТП или несчастные случаи. Организм постоянного донора при кровопотере умеет вырабатывать новую кровь быстрее, поэтому быстрее восстанавливается.

• Постоянные доноры отмечают, что меньше болеют простудными заболеваниями. При регулярной сдаче крови костный мозг постоянно вырабатывает новые молодые клетки, а это, в свою очередь, дает более сильный иммунитет.

• Донорство снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается мужчин, которые подвержены им даже в молодом возрасте

• Регулярные донации помогают профилактировать различные болезни, включая атеросклероз, подагру, нарушения пищеварения, деятельность поджелудочной железы, печени, селезенки.

• Бытует мнение, что доноры моложе выглядят и медленнее стареют

• Донор получает меры социальной поддержки (выходные дни, питание, денежные средства) и моральное удовлетворение от принесенной пользы.

Всего 10% крови каждого из нас могут спасти чью-то жизнь. Стать донором – это проявить милосердие и сострадание, сделать доброе дело и оставить след в жизни других людей.

