Экспорт ячменя из Кузбасса в Китай вырос в 7,5 раза

29 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на партии ячменя, выращенного на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

Перевозка 1,6 тыс. т ячменя до места назначения осуществляется в железнодорожных контейнерах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С начала текущего года объем ячменя, отгруженного в Китай, составил 15 тыс. т, что в 7,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года (2 тыс. тонн).