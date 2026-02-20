Фиктивный договор купли-продажи не спас жительницу Кузбасса от конфискации автомобиля по уголовному делу

Фиктивная сделка была выявлена в ходе рассмотрения уголовного дела судом во время допросов свидетелей.

33-летняя жительница Мариинска, уже лишённая права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, через четыре месяца вновь села за руль своего автомобиля «Chevrolet Aveo» в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Вскоре на одной из улиц Мариинска она была остановлена сотрудниками ДПС. Освидетельствование с помощью алкотестера выявило, что женщина управляла автомобилем в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

В связи с тем, что правонарушительница уже была лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании подсудимая признала вину, согласившись с предъявленным ей обвинением. При этом она заявила в суде, что автомобиль ей не принадлежит, в связи с чем «Chevrolet Aveo» не подлежит конфискации. В качестве доказательства она предъявила договор купли-продажи, заключённый со своей знакомой за два дня до совершения преступления. Автомобилем она управляла с разрешения новой собственницы, которая позволила ей съездить по семейным причинам.

Однако при тщательной проверке данного обстоятельства суд выявил фиктивность совершённой сделки. Так, «собственница» автомобиля в суде утверждала, что автомобиль приобрела у подсудимой за 190 тысяч рублей, которые ей дала в долг родная сестра. Также выяснилось, что последние полгода семья «покупательницы» автомобиля проживает лишь на ежемесячные детские пособия в размере 15 тысяч рублей. При этом прав на управление транспортными средствами ни у «покупательницы» автомобиля, ни у её сожителя нет.

Окончательно сомнения суда относительно легитимности сделки купли-продажи развеяла сестра свидетельницы по делу. Она подтвердила материальные трудности родственницы ввиду тяжёлого материального положения. Сестра иногда давала свидетельнице в долг деньги, но не более 200 – 300 рублей. Родственница никогда не обращалась к ней с просьбой занять деньги на покупку автомобиля. К тому же такой суммы у сестры свидетельницы для дачи в долг не было.

В итоге суд пришёл к выводу, что договор купли-продажи не является достоверным и был представлен в суд с целью избежать конфискации автомобиля.

За совершённое преступление подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года.

Автомобиль «Chevrolet Aveo» постановлено конфисковать в собственность государства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд