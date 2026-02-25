Физическая активность на страже иммунитета

Одним из самых доступных и эффективных инструментов для поддержания крепкого иммунитета является физическая активность. Это не просто способ поддерживать хорошую физическую форму, но и мощный союзник в борьбе с инфекциями и болезнями. Как именно движение влияет на нашу иммунную систему, объяснила Валентина Карпова, заведующая отелом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Регулярные умеренные физические нагрузки оказывают комплексное положительное воздействие на иммунную систему:

Улучшение циркуляции иммунных клеток. Во время физической активности кровообращение ускоряется. Это означает, что иммунные клетки быстрее перемещаются по организму, что позволяет им оперативнее обнаружить и нейтрализовать патогены.

Снижение воспаления. Хроническое воспаление может ослаблять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям. Физическая активность, особенно аэробные упражнения, обладает противовоспалительным эффектом. Она помогает снизить уровень провоспалительных цитокинов и увеличить выработку противовоспалительных веществ.

Умеренные физические нагрузки стимулируют выработку антител - белков, которые специфически связываются с патогенами и помогают их уничтожить. Это особенно важно для формирования долгосрочного иммунитета после перенесенных заболеваний или вакцинации.

Улучшение сна. Качественный сон является краеугольным камнем крепкого иммунитета. Физическая активность помогает регулировать циркадные ритмы, способствуя более глубокому сну. Во время сна организм активно восстанавливается и производит важные иммунные молекулы.

Снижение уровня стресса. Хронический стресс подавляет иммунную систему, делая нас более восприимчивыми к болезням. Физическая активность - один из лучших способов борьбы со стрессом. Она способствует выработке эндорфинов - гормонов счастья, которые улучшают настроение и снижают уровень кортизола - гормона стресса.

Поддержание здорового веса. Избыточный вес и ожирение связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний и ослаблением иммунитета. Регулярные физические нагрузки помогают контролировать вес, что косвенно способствует укреплению иммунной защиты.

Важно понимать, что речь идет об умеренных физических нагрузках. Чрезмерные, изнуряющие тренировки, особенно без достаточного восстановления, могут, наоборот, временно ослабить иммунитет.

Фото предоставлено КЦОЗиМП