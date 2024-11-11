Игра «Как стать профессором» прошла в Тяжинском агропромышленном техникуме

С приветственным словом к студентам обратился кандидат сельскохозяйственных наук, директор техникума Олег Алексеевич Белинский. Затем участники посмотрели видеоролик «Наука в Кузбассе».

В игре приняли участие первокурсники, обучающиеся по профессии «Продавец-контролер, кассир». Ребята разделились на три команды, каждая из которых получила уникального персонажа с особыми талантами и навыками. Студенты погрузились в захватывающий мир стартапов, преподавательских инновационных идей и научно-исследовательской деятельности.

В финале участники не только определились с будущими направлениями своих персонажей, но и получили ценные советы и обратную связь от организаторов игры, представителей местного отделения «Движения Первых». Игра прошла в рамках Всероссийского проекта «В гостях у ученого».

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум