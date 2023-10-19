Игровая программа с элементами викторины «Знать, чтобы не оступиться» прошла в Тяжинском агропромышленном техникуме

Режиссер Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова рассказала студентам первого курса группы «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», какое пагубное влияние на организм подростка оказывают алкоголь, наркотики и никотин.

Затем ребята ответили на вопросы викторины. Участники игровой программы сделали выбор в пользу здорового образа жизни.