Исправительная колония в Кузбассе за нарушение требований охраны труда оштрафована на 165 тысяч рублей

Три нарушения требований охраны труда было выявлено главным государственным инспектором региональной инспекции Роструда в результате проведения расследования несчастного случая, произошедшего с отбывающей наказание женщиной, работающей в исправительном учреждении кочегаром…

Из материалов дел об административных правонарушениях следует, что в начале декабря 2022 года в составе бригады кочегаров – женщин, отбывающих наказание в мариинской исправительной колонии № 35, на смену заступила одна из осуждённых. Заступившая на смену бригада, кроме непосредственного обслуживания водогрейных котлов, обязана была завозить в котельную уголь, который хранится на улице в штабелях высотой до двух метров. В холодное время года уголь смерзается, и осуждённые стараются брать уголь из тех мест, где нет необходимости его отдалбливать. В результате этого образуются «козырьки» из смёрзшегося угля. Администрация колонии периодически устраняет нависающие «козырьки» трактором, а также огораживает опасные зоны сигнальной лентой, запрещая к ним проход. Но накануне несчастного случая трактор сломался, а сигнальную ленту (со слов представителя колонии) кто-то убрал. В результате на одну из осуждённых в тот момент, когда она набирала уголь, обрушился один из таких «козырьков», причинив пострадавшей множественные переломы.

При расследовании несчастного случая главный государственный инспектор выявил нарушения требований охраны труда, допущенных исправительным учреждением в отношении пострадавшей. Так, осуждённая допускалась до работы без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, а также обязательного психиатрического освидетельствования. Установлено, что загрузку угля в водогрейные котлы пострадавшая осуществляла вручную, что ограничено действующим законодательством в отношении женщин. Не была осуждённая обеспечена и средствами индивидуальной защиты в виде перчаток для защиты от повышенных температур и защитной каской.

В результате главный государственный инспектор труда за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями первой, третьей и четвёртой статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлёк исправительное учреждение к ответственности в виде штрафов на общую сумму 165 тысяч рублей.

Посчитав, что к ответственности исправительное учреждение было привлечено безосновательно по причине отсутствия в действиях учреждения составов административных правонарушений, руководство колонии обжаловало вынесенные постановления в Мариинский городской суд Кемеровской области.

Однако в ходе рассмотрения жалоб в суде было подтверждено совершение административных правонарушений исправительным учреждением.

«Характер установленных в ходе проверки нарушений … создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью, заключающуюся в пренебрежительном отношении ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу к исполнению своих публично-правовых обязанностей … к интересам лиц, … которым государством гарантируется создание условий безопасности», – резюмировал суд в своих решениях.

В результате все постановления главного государственного инспектора труда были оставлены без изменения, а жалобы исправительного учреждения – без удовлетворения.

Не согласившись с таким исходом дел, администрация исправительного учреждения обжаловала и решения Мариинского городского суда, но пропустила процессуальные сроки подачи этих жалоб (дела № 12-45/2023, № 12-46/2023 и № 12-47/2023).

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников