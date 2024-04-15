Итоги деятельности федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна за 1 квартал 2024 года

В 1 квартале 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна всего проведено 294 контрольных (надзорных) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности). Из них 207 мероприятий проведено по контролю за соблюдением обязательных требований, предъявляемых к зерну и продуктам переработки зерна при осуществлении экспортно-импортных операций (Хакасия – 122, Тыва-14, Кузбасс-71).

Аттестовано 3 складских помещений с целью включения в реестр предприятий РФ аттестованных на право производства, хранения и экспорта зерна в Китай (1 в Хакасии и 2 в Кузбассе).

Общий объем проконтролированной продукции составил 200,97136 тыс.тонн зерна (Хакасия-33,98 тыс.тонн, Тыва – 4,825 тыс.тонн, Кузбасс – 162,164317 тыс.тонн).

Прекращено действие 51 деклараций о соответствии в связи с выявлением фактов недостоверного декларирования зерна (Хакасия- 18, Тыва-9, Кузбасс-24).

В ФГИС «Зерно» подтверждено 522 сопроводительных документа по идентификации зерна (СДИЗ) (Хакасия -198, Тыва -11, Кузбасс-313).

С целью реализации программы профилактики правонарушений должностными лицами Управления проведено 923 профилактических мероприятий, в том числе: 46 профилактических визитов (Хакасия-10, Тыва-1, Кузбасс-35); 762 консультирования (Хакасия-180, Тыва-53, Кузбасс-529); 64 информирования хозяйствующих субъектов (Хакасия-15, Тыва-3, Кузбасс–46); объявлено 51 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований (Хакасия-18, Тыва-9, Кузбасс-24).