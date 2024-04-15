Итоги деятельности в сфере федерального государственного земельного надзора за 1 квартал 2024 года

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в 1 квартале 2024 года в рамках федерального государственного земельного надзора проведено 263 контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению обязательных требований законодательства в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявлено 150 нарушений (в том числе 89 в Хакасии, 10- в Тыве и 51 — в Кузбассе).

Особое внимание уделялось профилактике нарушений, которая включает в себя комплекс мер по предупреждению и устранению причин, способствующих совершению правонарушений – выдачу предостережений, консультирование и информирование поднадзорных лиц, а также иные мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда. Так, на подконтрольной территории сотрудниками Управления проведено 975 профилактических мероприятий включающих в себя: 49 профилактических визитов (Хакасия-6, Тыва-6, Кузбасс–37), 725 консультирований (Хакасия-311, Тыва-76, Кузбасс – 338), 65 информирований в СМИ (Хакасия-32; Тыва-18; Кузбасс-15), а также объявлено 136 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (Хакасия–94, Тыва–10, Кузбасс-32).

Всего за квартал проконтролировано 6197,76 га земель сельскохозяйственного назначения (Хакасия-1630,8 га; Тыва-2365,77 га; Кузбасс-2201,19 га), нарушения выявлены на площади 1293,65 га (Хакасия-960,46 га; Тыва -28,70 га; Кузбасс- 304,49 га). В том числе на сельскохозяйственных землях выявлено 13 свалок на площади 15,65 га (в Хакасии 6 свалок на площади 5,35 га, в Тыве 5 свалок на площади 10 га, в Кузбассе 2 свалки на площади 0,299 га).

За истекший период устранены нарушения и возвращено в оборот 236,36 га земель сельскохозяйственного назначения (Хакасия – 4,6 га; Тыва – 0,0073 га; Кузбасс-231,76 га).