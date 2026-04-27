Кадеты Росгвардии приняли участие в кузбасском проекте «Разговор с Героями»

В Кемерове кадеты профильного класса Росгвардии школы № 74 приняли участие в региональном патриотическом проекте «Разговор с Героями», который состоялся на площадке Музыкального театра Кузбасса имени А.К. Боброва.

Мероприятие объединило около 500 участников – школьников, юнармейцев, представителей поисковых отрядов и студентов. Проект направлен на формирование у молодёжи патриотических ценностей и сохранение исторической памяти. Особую роль в мероприятии сыграли кадеты Росгвардии 9-го класса школы № 74. Они представили гостям музейные экспозиции, посвящённые истории страны и подвигам её защитников.

Кадеты Ксения Комаринец и Ксения Акентьева выступили в качестве экскурсоводов, рассказав участникам проекта о представленных экспонатах и их историческом значении. Работа кадетов вызвала живой интерес у гостей и стала важной частью просветительской программы мероприятия.

В рамках встречи участники также пообщались с приглашёнными спикерами, среди которых ветеран специальной военной операции, медицинский работник, общественный деятель и представитель духовенства. Гости поделились личным опытом и ответили на вопросы аудитории.

Кроме того, в холле театра была организована тематическая выставка поискового отряда, где были представлены артефакты, обнаруженные на местах сражений Великой Отечественной войны.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
27/04/2026
