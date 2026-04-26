Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кадеты Росгвардии приняли участие в старте патриотических акций в Кузбассе

В областном центре на Аллее Героев у памятника кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное открытие международной акции «Георгиевская ленточка» и всероссийской акции «Красная гвоздика». В числе участников мероприятия – кадеты профильных классов Росгвардии школы № 74, которые традиционно принимают активное участие в патриотических инициативах региона.

Вместе с юнгвардейцами в церемонии открытия приняли участие ветераны специальной военной операции, представители общественных организаций, волонтеры, юнармейцы, студенты и школьники.

Мероприятие стало символическим началом масштабной работы добровольцев. До 9 мая в различных общественных местах Кемерова и на городских площадках волонтеры будут раздавать жителям и гостям города георгиевские ленточки как знак памяти и уважения к подвигу поколения победителей.

Одновременно проходит акция «Красная гвоздика», в рамках которой распространяются памятные значки за добровольные пожертвования. Собранные средства направляются на оказание медицинской помощи ветеранам – приобретение лекарственных препаратов, технических средств реабилитации, а также проведение лечения и восстановительных мероприятий.

В этом году волонтеры, среди которых и учащиеся классов Росгвардии планируют раздать кузбассовцам более 600 тысяч георгиевских лент и более тысячи значков «Красная гвоздика».

Сегодня в Кемерове проживают более пяти тысяч ветеранов войн и вооруженных конфликтов, в том числе участники Великой Отечественной войны, что придает особую значимость подобным патриотическим акциям.

 

Фото: Росгвардия 

Образование
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/04/2026
Популярное за месяц
В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на бобы соевые
В Кемерове суд вынес обвинительный приговор начальнице почтового отделения, признанной виновной в присвоении денежных средств
Росгвардейцы провели профориентационную встречу с кузбасскими школьниками в честь Дня Росгвардии
В мае стартует ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск
Инфраструктурное и инвестиционное развитие курорта «Шерегеш» обсудили на совещании под председательством Анатолия Серышева
В Кузбассе завершена подготовка пунктов временного размещения жителей подтопляемых территорий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus