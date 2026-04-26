Кадеты Росгвардии приняли участие в старте патриотических акций в Кузбассе

В областном центре на Аллее Героев у памятника кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное открытие международной акции «Георгиевская ленточка» и всероссийской акции «Красная гвоздика». В числе участников мероприятия – кадеты профильных классов Росгвардии школы № 74, которые традиционно принимают активное участие в патриотических инициативах региона.

Вместе с юнгвардейцами в церемонии открытия приняли участие ветераны специальной военной операции, представители общественных организаций, волонтеры, юнармейцы, студенты и школьники.

Мероприятие стало символическим началом масштабной работы добровольцев. До 9 мая в различных общественных местах Кемерова и на городских площадках волонтеры будут раздавать жителям и гостям города георгиевские ленточки как знак памяти и уважения к подвигу поколения победителей.

Одновременно проходит акция «Красная гвоздика», в рамках которой распространяются памятные значки за добровольные пожертвования. Собранные средства направляются на оказание медицинской помощи ветеранам – приобретение лекарственных препаратов, технических средств реабилитации, а также проведение лечения и восстановительных мероприятий.

В этом году волонтеры, среди которых и учащиеся классов Росгвардии планируют раздать кузбассовцам более 600 тысяч георгиевских лент и более тысячи значков «Красная гвоздика».

Сегодня в Кемерове проживают более пяти тысяч ветеранов войн и вооруженных конфликтов, в том числе участники Великой Отечественной войны, что придает особую значимость подобным патриотическим акциям.

