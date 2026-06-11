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Росгвардейцы оказали помощь новокузнечанке, задержав ее обидчика

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, причастного к причинению телесных повреждений супруге.

В вечернее время сотрудники Росгвардии получили информацию о необходимости оказания помощи 37-летней жительнице квартиры на улице Народной. Оперативно прибывшие на указанный адрес стражи правопорядка обнаружили потерпевшую и задержали 33-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, гражданин на фоне злоупотребления спиртными напитками устроил конфликт с супругой. В ходе ссоры мужчина нанес местной жительнице несколько ударов кулаком по лицу и телу. Для пресечения противоправных действий потерпевшая обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Причину своих действий мужчина пояснить не смог. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

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kuzbassnews.ru
11/06/2026
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