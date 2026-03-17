Как связано здоровье человека с состоянием полости рта

16-22 марта в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта, приуроченная ко Всемирному дню здоровья ротовой полости 20 марта. Здоровье и состояние полости рта связаны напрямую, причем связь эта — двусторонняя. О том, что некоторые хронические заболевания могут вызвать проблемы с зубами, и наоборот, инфекции полости рта могут нарушить работу других органов, рассказала Валентина Карпова, заведующая отелом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Полость рта — это уникальная экосистема, населенная более чем 700 видами бактерий. Здесь постоянно поддерживается тонкий баланс между полезными и потенциально патогенными микроорганизмами. Нарушение баланса, вызванное некачественной гигиеной, несбалансированным питанием, стрессом или курением, превращает ротовую полость в хронический очаг инфекции. Бактерии и продукты их жизнедеятельности распространяются с током крови, провоцируя воспалительные процессы в других органах и системах.

Врач стоматолог не зря на первом приеме расспрашивает о состоянии здоровья и уточняет наличие хронических заболеваний. Есть несколько серьезных болезней, которые напрямую влияют на зубы: сахарный диабет, ВИЧ, остеопороз, болезнь Альцгеймера, инфекции, передаваемые половым путем, онкология. Кроме того, некоторые заболевания (например, бронхиальная астма, артериальная гипертония, эпилепсия) требуют приема лекарственных препаратов. Часто побочные действия этих лекарств могут вызывать сухость во рту, следствием которой становятся воспаление десен и кариес.

Бактерии, обитающие в зубном налете и камне, способны проникать в кровоток через воспалённые десны и вызывать микровоспаления в стенках кровеносных сосудов. Это повреждает эндотелий и запускает цепочку реакций, способствующую отложению холестерина и образованию атеросклеротических бляшек. В результате сужается просвет сосудов и возрастает риск инфаркта, инсульта и других кардиоваскулярных катастроф. Риск сердечно-сосудистых заболеваний при нелеченом пародонтите повышается на 25–30%.

Эффективная гигиена — это не только регулярная чистка зубов, но и комплексный подход к уходу за всей ротовой полостью. Помимо привычной щётки и зубной нити, обязательным этапом ухода должен быть ежедневный уход за поверхностью языка. Именно на его спинке скапливается до 70% всех бактерий полости рта, включая те, что вызывают неприятный запах и способствуют развитию воспалительных процессов. Правильный уход за полостью рта продлевает здоровую жизнь.

