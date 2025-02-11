Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кассационный суд в Кузбассе окончил спор между прокуратурой и мариинскими властями из-за оборудования котельных

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что обеспечение населения Мариинского муниципального округа бесперебойным снабжением тепла невозможно при отсутствии резервных источников электроснабжения котельных, эксплуатируемых в населённых пунктах округа.

Ещё в декабре 2023 года прокуратурой г.Мариинска по поручению прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса была проведена проверка исполнения законодательства о теплоснабжении в части наличия на котельных резервных источников электроснабжения.

В результате проверки выяснилось, что из 14 эксплуатируемых на территории Мариинского муниципального округа котельных восемь оборудованы вторым независимым источником питания, для нужд котельных установлены стационарные дизельные электростанции, а также имеется передвижная электростанция «Арктика» на 50 кВт. При этом шесть котельных, расположенных в сёлах Белогородка, Малопесчанка, Благовещенка, Суслово, а также в посёлке Лебяжий не оснащены резервными источниками электроснабжения. Наличие передвижной установки не обеспечивает в полном объёме бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения в случае необходимости её использования в разных населённых пунктах Мариинского муниципального округа.

Муниципалитет в добровольном порядке не исполнил требования прокурора об устранении выявленных нарушений, в связи с чем прокурор Мариинска и обратился в суд с требованием возложения на администрацию округа соответствующей обязанности.

В результате рассмотрения заявленных требований Мариинский городской суд Кемеровской области признал незаконным бездействие органа местного самоуправления по обеспечению котельных резервными источниками электроснабжения, и обязал администрацию Мариинского муниципального округа оборудовать шесть котельных такими источниками в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Администрация округа не согласилась с таким решением, и обжаловала его в Кемеровский областной суд. Однако апелляционной судебной инстанцией принятое решение было признано законным и обоснованным.

Продолжая выражать несогласие с решениями двух судебных инстанций, администрация Мариинского муниципального округа обратилась с жалобой в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В жалобе указывалось, что судами необоснованно возложена обязанность оборудования котельных резервными источниками электроснабжения на администрацию округа. Также ответчик утверждал, что в материалах дела отсутствует подтверждение того, что спорные котельные принадлежат именно администрации.

Но судебная коллегия по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, проверив материалы дела и обсудив доводы кассационной жалобы, не установила оснований для отмены постановленных судебных актов.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций, послужившие основанием для принятия соответствующих решений, были признаны правильными, мотивированными, и основанными на законе.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
11/02/2025
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus