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Кемеровские росгвардейцы задержали буйного покупателя, угрожавшего контролеру торговой точки

В областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировали на вызов тревожной сигнализации и пресекли нарушение общественного порядка в торговой точке.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в минимаркет на улице Металлистов. В результате задержали агрессивного посетителя магазина, который конфликтовал с контролером торговой точки.

По предварительным данным, ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель после злоупотребления спиртными напитками решил угоститься арбузом, но выронил плод, что привело к конфликту с персоналом магазина. В итоге посетитель учинил конфликт с работниками торговой точки и стал угрожать контролеру физическим насилием.

Для обеспечения безопасности граждан персонал минимаркета нажал на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Задержанного нарушителя росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
01/06/2023
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