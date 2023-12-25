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Кемеровские юнгвардейцы приняли участие в новогоднем балу

В областной столице состоялся новогодний бал «Щелкунчик и Мышиный король», почетными участниками которого стали ученики профильных классов Росгвардии школы №74.

Студия исторического и профильного танца «Сюита» собрала на паркете более 40 любителей бальных выступлений со всего города. Танцевальные пары демонстрировали свою грацию в исполнении различных классических танцев, которые пользовались популярностью на офицерских балах прошлых столетий.

Участники мероприятия не только нарядились в каноничные наряды прошлых лет, но и продемонстрировали номера, посвященные сказке Теодора Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Юнгвардейцы регулярно принимают участие в аналогичных мероприятиях, посвященных историческим и постановочным танцам. Будущие защитники Родины осваивают азы классического вальса и других стилей при поддержке студии танца «Сюита». Кроме того, воспитанники Росгвардии приобщаются к подлинным традициям русской культуры и офицерства.

 

Фото: Росгвардия

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/12/2023
Культура
Кемерово
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