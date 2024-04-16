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Киноурок «Есть такая профессия - родину защищать»

Профессия военного является разновидностью государственной службы. Человек данной профессии несёт военную службу: защищает страну, обеспечивает безопасность её границ и всех мирных жителей. Это очень престижная и почётная профессия. Город Кемерово и Кузбасс всегда славился своими героями. Это были как профессиональные военные, так и рядовые солдаты, проявлявшие храбрость на полях сражений. У каждого из них своя уникальная история подвига.

На уроке учащиеся узнают о разновидностях военных профессий, их спецификации и преимуществах военной службы. А также о военных подвигах наших земляков – Кузбассовцев.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале учреждения или образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Приобретение билетов возможно по программе «Пушкинская карта».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

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Кемерово
kuzbassnews.ru
16/04/2024
Культура
Образование
Кемерово
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