Киноурок «Есть такая профессия - родину защищать»

Профессия военного является разновидностью государственной службы. Человек данной профессии несёт военную службу: защищает страну, обеспечивает безопасность её границ и всех мирных жителей. Это очень престижная и почётная профессия. Город Кемерово и Кузбасс всегда славился своими героями. Это были как профессиональные военные, так и рядовые солдаты, проявлявшие храбрость на полях сражений. У каждого из них своя уникальная история подвига.

На уроке учащиеся узнают о разновидностях военных профессий, их спецификации и преимуществах военной службы. А также о военных подвигах наших земляков – Кузбассовцев.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале учреждения или образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Приобретение билетов возможно по программе «Пушкинская карта».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино