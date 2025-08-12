Компания «ДНС Ритейл» обязана выплатить сибиряку трёхкратную стоимость смартфона: более 350 тысяч рублей

Назначенная судом товароведческая экспертиза подтвердила, что смартфон Apple iPhone 15 Pro, проданный в июне 2024 года компанией «ДНС Ритейл» жителю Мариинска, имеет производственный дефект, связанный с некачественными компонентами материнской платы.

В июне 2024 года житель кузбасского Мариинска приобрёл почти за 119 тысяч рублей в местном магазине «ДНС» смартфон Apple iPhone 15 Pro, который в итоге оказался неисправен: аккумуляторная батарея плохо держала заряд и очень быстро разряжалась.

Через две недели покупатель возвратил смартфон в магазин с претензией, в которой требовал возврата денежных средств. Однако от сервисного центра магазина было получено техническое заключение, в соответствии с которым в результате проведённой диагностики дефекты не были выявлены.

Не согласившись с таким ответом, покупатель обратился в Кузбасскую торгово-промышленную палату для проведения экспертного исследования. И эксперты подтвердили, что смартфон имеет существенные производственные дефекты: быстрая разрядка аккумулятора при нормальном использовании смартфона может быть связана с аппаратным обеспечением.

Но компания «ДНС Ритейл» и после этого не пошла навстречу потребителю, в связи с чем мариинцу пришлось обращаться в суд. В суде он потребовал взыскать с ответчика не только стоимость смартфона, но и неустойку, расходы по проведению экспертизы смартфона, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя и компенсацию морального вреда.

Представитель компании «ДНС Ритейл» в суд не явился, но представил возражения, в которых не соглашался с исковыми требованиями и настаивал на том, что в смартфоне нет каких-либо дефектов. При этом просил провести ещё одну экспертизу смартфона, предлагая для её проведения на выбор три экспертных учреждения, находящихся в Новосибирске.

Судом просьба ответчика была удовлетворена: товароведческая экспертиза была назначена, но в кемеровском Научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Эксперты подтвердили, что представленный на исследование AppleiPhone 15 Pro имеет производственный дефект, связанный с некачественными компонентами, входящими в состав материнской платы. При этом следов нарушения потребителем правил использования и хранения выявлено не было.

В итоге вступившим в законную силу решением суда с компании «ДНС Ритейл» в пользу жителя Мариинска взыскано около 365 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость телефона, неустойка, компенсация морального вреда, расходы по оплате экспертизы, а также штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд