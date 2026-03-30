Кузбасские росгвардейцы одержали уверенную победу в соревнованиях по стрельбе, приуроченных ко Дню Росгвардии

В областном центре в стрелковом тире отделения «Динамо» состоялись соревнования по стрельбе из боевого пистолета, посвященные празднованию Дня войск национальной гвардии России.

В турнире приняли участие 55 сильнейших стрелков, представлявших силовые структуры Кузбасса, включая подразделения Росгвардии, МВД и ФСИН. Участники соревновались в личном и командном первенстве, выполняя упражнение ПБ-8, включающее скоростную стрельбу с переносом огня по фронту после перемещения.

По итогам соревнований сотрудники Росгвардии продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли лидирующие позиции. В командном зачете уверенную победу одержала команда СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, опередив стрелков из ФСИН и МВД.

В личном первенстве первое место также занял представитель Росгвардии – сотрудник ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами и медалями.

