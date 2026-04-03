Кузбасские росгвардейцы отточили навыки экстремального вождения с заслуженным тренером по автомобильному спорту

В Кемерове сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели практические занятия по контраварийному вождению, приуроченные к 10-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине войск правопорядка.

В тренировке приняли участие сотрудники вневедомственной охраны, СОБР «Символ», а также военнослужащие территориального управления и отряда специального назначения «Кузбасс». Занятия прошли на базе регионального отделения ДОСААФ России под руководством заслуженного тренера Кузбасса по автомобильному спорту Александра Новоселова, чей водительский стаж превышает 60 лет.

После ознакомительной теоретической части участники приступили к практике. Водители войск правопорядка отрабатывали элементы контраварийного вождения, включая экстренное маневрирование, управление автомобилем в сложных дорожных условиях и действия при возникновении внештатных ситуаций на дороге. В программу занятия вошли такие элементы, как экстренные торможение и разгон, прохождение линейной и смещенной «змейки», правильное руление при прогнозировании аварии, повышение маневренности в поворотах.

«Было интересно поработать на практике, послушать мнение старшего поколения, ну и, конечно, поделиться своим опытом с другими участниками», - отметил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Даниил Б.

Особое внимание было уделено навыкам, необходимым для выполнения служебных задач, где важны скорость реакции, точность управления и безопасность передвижения.

По словам инспектора военной автомобильной инспекции отряда специального назначения «Кузбасс» старшего прапорщика Сергея А., проведение подобных занятий способствует повышению профессиональной подготовки личного состава и позволяет совершенствовать навыки, востребованные в повседневной служебной деятельности.

