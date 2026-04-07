Кузбасские росгвардейцы разыскали пропавшую девушку и помогли вернуть ее домой

В городе Ленинск-Кузнецкий сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь в розыске пропавшей 25-летней местной жительницы, которая могла нуждаться в медицинской помощи.

Вечером к правоохранителям обратилась обеспокоенная мать девушки, которая сообщила, что ее нуждающаяся в помощи дочь ушла из дома и не вернулась. Экипажи Росгвардии приступили к обследованию прилегающих районов и возможных мест нахождения горожанки.

В ходе поисковых мероприятий группа задержания в составе прапорщика полиции Михаила С. и младшего сержанта полиции Егора Я. обнаружили разыскиваемую гражданку без верхней одежды, которой требовалась помощь. Росгвардейцы обеспечили безопасность девушке и передали инициаторам розыска для дальнейшего возвращения домой.

