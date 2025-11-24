Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кузбасский пенсионер передал сотрудникам Росгвардии найденные детали охотничьего ружья

В Мариинске сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность 69-летнему местному жителю, который добровольно передал найденные составные части охотничьего ружья.

Пенсионер рассказал, что на одной из улиц в заброшенном строении обнаружил приклад и ствол, предположительно от гладкоствольного ружья марки ТОЗ-63. Осознавая, что из найденных деталей при желании можно изготовить пригодное для стрельбы оружие, мужчина незамедлительно обратился к стражам правопорядка и передал находку инспекторам Росгвардии. Он подчеркнул, что сделал это не ради вознаграждения, а из стремления предотвратить возможные трагические последствия.

Росгвардейцы поблагодарили горожанина за сознательный поступок, приняли части оружия и направили их на проверку. После необходимых мероприятий компоненты будут утилизированы в установленном законом порядке.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдающие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, в рамках областной операции «Оружие» предусмотрено денежное вознаграждение за добровольную сдачу опасных предметов. Пистолеты, ружья и патроны можно передать в отдел полиции по месту жительства. О намерении сдать взрывчатые вещества, гранаты или мины необходимо предварительно сообщить в органы внутренних дел по телефону!

 

Фото: Росгвардия

24/11/2025
Общество
Мариинск
