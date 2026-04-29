Кузбасский спецназ Росгвардии отработал навыки беспарашютного десантирования

В областном центре сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с экипажем авиационного подразделения Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации провели плановую тренировку по беспарашютному десантированию на различных высотах.

Бойцы отряда Росгвардии отработали спуски с зависающего вертолета с использованием каната и альпинистской веревки на высотах от 5 до 30 метров. В ходе тренировки сотрудники ОМОН «Оберег» выполнили порядок действий при десантировании, включая правильный выход из воздушного судна с учетом ограниченного пространства, а также контроль скорости спуска для безопасного приземления.

«В зависимости от выполняемых задач можем забрасываться в районы, куда невозможно добраться автотранспортом. Для этого используется вертолет – как для доставки, так и для эвакуации людей и грузов. Поэтому такие тренировки для нас крайне необходимы», - отметил офицер ОМОН «Оберег» с позывным «Вал».

Тренировка проходила в полной экипировке – в шлемах и бронежилетах. На отдельных этапах сотрудники отработали действия с боевым оружием, уделяя внимание исключению зацепов при выходе из вертолета и в процессе спуска.

Перед практической частью для личного состава традиционно проводится инструктаж по мерам безопасности, включая порядок подхода к воздушному судну и особенности работы со снаряжением. Как отметили в спецподразделении, подобные занятия проходят на регулярной основе и входят в систему комплексной подготовки сотрудников, наряду с огневой, физической, и топографической.

Проведение таких тренировок позволяет поддерживать высокий уровень профессиональной готовности сотрудников спецподразделений к действиям в любой оперативной обстановке, включая выполнение внеплановых задач.

