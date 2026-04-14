Кузбасский суд отменил водителю из Иркутской области штраф за превышение скорости

В начале 2026 года водитель из Иркутской области узнал через Единый портал государственных услуг о привлечении его к ответственности в виде штрафа за превышение установленной скорости движения, совершённое в Мариинском муниципальном округе Кузбасса на автомобиле, который он давно продал. В итоге ему пришлось обратиться в суд для отмены постановления.

15 января 2026 года жителю Иркутской области через Единый портал государственных услуг пришло уведомление о задолженности по административному штрафу за превышение установленной скорости движения автомобиля. В связи с этим судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство и наложен арест на банковскую карту должника.

Не согласившись с постановлением о привлечении к административной ответственности, мужчина обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с просьбой об отмене этого постановления.

Рассмотрев представленные материалы, суд установил, что в октябре 2025 года автоматическим техническим средством на одной из автодорог Мариинского муниципального округа было зафиксировано превышение скорости автомобилем «Ниссан Кашкай 2.0». По данным органов ГИБДД, собственником транспортного средства являлся житель Иркутской области, которого и привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 750 рублей.

Однако «правонарушитель» представил в суд документы, подтверждающие продажу автомобиля в один из автосалонов Красноярска ещё в октябре 2024 года. Также в суд была представлена карточка учёта автомобиля, в которой содержались данные о том, что житель Иркутской области не является собственником транспортного средства.

В результате постановление правоохранительных органов было отменено судом. Производство по делу прекращено в связи с отсутствием в действиях иркутянина состава административного правонарушения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд