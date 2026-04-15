Кузбасское предприятие успешно прошло обследование на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и Монголии

9 апреля 2026 года принято положительно решение по итогам обследования новокузнецкого предприятия на экспорт мясной продукции, комиссия подтвердила его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголии.

Ранее Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в установленные сроки были рассмотрены заявки хозяйствующего субъекта, поступившие электронным способом посредством ИС «Цербер», на готовность прохождения процедуры обследования.

18 марта 2026 года состоялся комиссионный выезд представителей Россельхознадзора и Управления ветеринарии Кузбасса. В ходе проверки специалисты изучили технологическую линию производства мяса и мясной продукции в ассортименте, оценили ветеринарно-санитарные условия на предприятии и проверили соответствие технологических процессов действующим нормам.

По итогам обследования комиссия сделала вывод, что предприятие полностью отвечает ветеринарно-санитарным и технологическим требованиям Российской Федерации, соответствует нормам стран Таможенного союза и Монголии, а также способно обеспечивать безопасное перемещение товаров между странами-участниками ЕАЭС и Монголией.

Данная аттестация является важным шагом в повышении экспортного потенциала предприятий Кемеровской области — Кузбасса и расширении географии поставок подконтрольной продукции.