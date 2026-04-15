Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кузбасское предприятие успешно прошло обследование на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и Монголии

9 апреля 2026 года принято положительно решение по итогам обследования новокузнецкого предприятия на экспорт мясной продукции, комиссия подтвердила его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголии.

Ранее Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в установленные сроки были рассмотрены заявки хозяйствующего субъекта, поступившие электронным способом посредством ИС «Цербер», на готовность прохождения процедуры обследования.

18 марта 2026 года состоялся комиссионный выезд представителей Россельхознадзора и Управления ветеринарии Кузбасса. В ходе проверки специалисты изучили технологическую линию производства мяса и мясной продукции в ассортименте, оценили ветеринарно-санитарные условия на предприятии и проверили соответствие технологических процессов действующим нормам.

По итогам обследования комиссия сделала вывод, что предприятие полностью отвечает ветеринарно-санитарным и технологическим требованиям Российской Федерации, соответствует нормам стран Таможенного союза и Монголии, а также способно обеспечивать безопасное перемещение товаров между странами-участниками ЕАЭС и Монголией.

Данная аттестация является важным шагом в повышении экспортного потенциала предприятий Кемеровской области — Кузбасса и расширении географии поставок подконтрольной продукции.

Общество
kuzbassnews.ru
15/04/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus