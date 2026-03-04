Кузбассовцы определили самый заботливый отряд «Снежного десанта РСО»

В Кузбассе подвели итоги Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».

Во встрече с бойцами студотрядов приняли участие губернатор Илья Середюк и депутат Госдумы от региона, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, член высшего совета Партии «Единая Россия» Михаил Киселев.

В этом сезоне 280 бойцов студотрядов в течение 10 дней помогали жителям отдаленных территорий: они очистили от снега 330 придомовых участков, привели в порядок 20 памятных мест, провели несколько сотен уроков, патриотических занятий, профориентационных встреч, мастер-классов и концертов.

В числе тех, кому помогли студотрядовцы, — мастер-берестянщик из Березовского Виктор Хворостинин. Отряд снежного десанта «Легенда Кузбасса» расчистил территорию мастерской от снежных заносов. После уборки для ребят провели экскурсию в мир творчества художника. Узнав, что каждый день, несмотря на возраст и погоду, он спускается к лесному роднику за водой, бойцы отряда взялись расчистить и эту тропу. А в Киселевске отряд «Сибирский путь» принял участие в мастер-классе по плетению сетей для участников специальной военной операции.

Участники встречи обсудили возможности законодательной проработки новых мер поддержки для участников студотрядовского движения. Среди возможных решений отмечены льготы на проезд, доступ к культурным событиям, а также стажировкам на передовых предприятиях региона. Кроме того, были подведены итоги проведенного впервые конкурса «Самый заботливый отряд снежного десанта».

Оценку работе студотрядов дали сами жители Кузбасса — те, кому ребята помогали в ходе акции. В онлайн-голосовании приняли участие 5928 кузбассовцев. Победителем стал отряд «Сибирский путь» из Новокузнецка, набравший 1733 голоса. Ранее отряд уже был отмечен Гран-при творческого конкурса, и теперь его бойцы получили еще одну награду.

