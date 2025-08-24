Кузбассовцы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»

В Совете Федерации Федерального собрания РФ подвели итоги Всероссийского конкурса «Семья года». Победителями в номинации «Молодая семья» стали Овсянниковы из города Кемерово.

Семья активно принимает участие в общественной деятельности, поддерживая экологические и благотворительные акции. Любят путешествовать, в выходные дни посещать городские мероприятия, увлекаются бильярдом и настольными играми.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса