Кузбассовцы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»
В Совете Федерации Федерального собрания РФ подвели итоги Всероссийского конкурса «Семья года». Победителями в номинации «Молодая семья» стали Овсянниковы из города Кемерово.
Семья активно принимает участие в общественной деятельности, поддерживая экологические и благотворительные акции. Любят путешествовать, в выходные дни посещать городские мероприятия, увлекаются бильярдом и настольными играми.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса