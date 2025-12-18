Кузбассовец оштрафован за публичное демонстрирование нацистской символики

В суде 53-летний мариинец вину в правонарушении признал и пояснил, что нацистскую символику на своей странице в одной из социальных сетей он размещал с целью просветительской деятельности.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, в конце октября 2025 года правоохранительными органами на странице одной из популярных социальных сетей были обнаружены графические изображения нацистской символики.

Вскоре был установлен и владелец страницы. Им оказался нигде не работающий 53-летний житель Мариинска.

Объясняя в полиции мотивы своего поступка, правонарушитель утверждал следующее (орфография и пунктуация сохранены): «… социальную сеть я использовал для общения и ведения просветительской деятельности по различным направлениям всеобъемлющего характера. В связи с осуществлением просветительской деятельности, приходилось делиться с друзьями материалами и публикациями разного характера, для понимания и различения добра от зла, плохого от хорошего. Представленные изображения я самостоятельно не печатал и не производил. Данные изображения возможно находятся у меня на странице, скорее всего в связи с тем, что не всегда хватало времени и внимания за всем уследить и все проконтролировать. Так как интернет сегодня – это огромный океан всякой информации, в том числе и деструктивного характера, но на мой взгляд люди, граждане, соотечественники должны каждый самостоятельно уметь различать и разбираться не только в символах и знаках, но и в изображениях подобного характера. Пропагандировать нацистскую символику, либо схожие с ней символы я не желал и не желаю».

Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики иных запрещённых федеральным законодательством экстремистских и террористических организаций влечёт для граждан наложение административного штрафа от одной до двух тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток.

Привлекаемый к административной ответственности мариинец в суде виновным себя признал.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде признания вины, а также личность виновного, назначил правонарушителю административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинской городской суд