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Кузбассовец выдал правоохранителям найденное на охоте ружье и боеприпасы

 В Гурьевске сотрудники МВД и инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 37-летнего жителя Белова за добровольную выдачу незарегистрированного оружия и патронов.

По словам горожанина, во время охоты он обнаружил в лесном массиве мешок, в котором находилось ружье и боеприпасы. Будучи владельцем зарегистрированного оружия, мужчина знал, как поступить в таком случае, поэтому обратился к правоохранителям, которые оперативно приехали на место.

 По предварительной информации, находкой является незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-58 16 калибра, а также 20 боеприпасов. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой беловчанин может получить денежное вознаграждение в размере 10 100 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Гурьевск
kuzbassnews.ru
06/09/2023
Общество
Гурьевск
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