Муниципалитет в Кузбассе возместит ущерб, причинённый собственникам трёх автомобилей из-за падения дерева

Ответчиками в суде были администрация Мариинского муниципального округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом и Мариинское территориальное управление округа, а также управляющая компания, ответственная за содержание дома, вблизи которого на автомобили упало сухое дерево. Однако суд решил, что причинённый ущерб и судебные расходы в общей сумме около 285 тысяч рублей собственникам автомобилей должна возместить именно администрация Мариинского муниципального округа…

Событие, послужившее основанием для судебных разбирательств в Мариинском городском суде Кемеровской области, а также у мирового судьи, произошло 9 октября 2022 года у одного из многоквартирных домов. В позднее время суток у жителей этого дома сработала сигнализация на автомобилях. Выйдя во двор на парковку, увидели, что на их автомобили упало сухое дерево, находящееся рядом с парковкой. В результате автомобилям LADA Vesta, NISSAN Sentra и LADA Priora были причинены механические повреждения.

После оценки причинённого ущерба владельцы повреждённых автомобилей обращались за его возмещением как в администрацию, так и в управляющую компанию. Но причинённый ущерб никто возмещать не собирался, в связи с чем они были вынуждены обратиться в суд.

Ответчиками при рассмотрении дел органами судебной власти выступали администрация Мариинского муниципального округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом и Мариинское территориальное управление округа, а также управляющая компания, вблизи зоны ответственности которой упало сухое дерево. Все они исковые требования не признали.

Представители управляющей компании в суд вообще не явились, а представителем Комитета по управлению муниципальным имуществом суду были предоставлены убедительные доводы, что в их полномочия не входит обязанность, связанная с содержанием, обрезкой или пересадкой деревьев.

В свою очередь, администрация Мариинского муниципального округа настаивала на том, что она не может являться ответчиком, так как озеленением занимается Мариинское территориальное управление. Более того, 9 октября 2022 года был ветер с максимальной скоростью 21 м/с, что, по их мнению, признаётся обстоятельством непреодолимой силы.

Множество доводов своей непричастности к произошедшему событию представило в суд и Мариинское территориальное управление, также настаивая на отказе в удовлетворении исковых требований автовладельцев.

Однако в ходе рассмотрения заявленных исковых требований в суде не было подтверждено наличие обстоятельств непреодолимой силы в связи с тем, что в тот поздний вечер наблюдался лишь сильный ветер, в связи с которым чрезвычайная ситуация в городе не объявлялась.

Судом было установлено, что при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы падение дерева, повредившего автомобили, свидетельствует о том, что именно администрация Мариинского муниципального округа не исполнила свои обязанности по надлежащему уходу за зелёными насаждениями.

В результате администрация Мариинского муниципального округа обязана выплатить суммы причинённого ущерба и понесённые судебные расходы владельцам повреждённых автомобилей NISSAN Sentra, LADA Vesta и LADA Priora: всего около 285 тысяч рублей.

Следует отметить, что Мариинское территориальное управление и Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа, а также управляющая компания были освобождены от гражданско-правовой ответственности по рассмотренным делам.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников