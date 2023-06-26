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На международном фестивале в Шестаково тяжинские мастера победили в номинации «Долина динозавров»

В рамках второго международного научно-популярного фестиваля «Динотерра» в конкурсе «Диновидение» приняли участие 13 муниципалитетов. В дино-парке участники установили масштабные арт-объекты. Победителем стал «Тяжинозавр», выполненный мастерами из Тяжинского муниципального округа.
Тяжинский агропромышленный техникум организовал две площадки. Посетив локацию «В гостях у динозавра», все желающие могли сфотографироваться в стилизованной фотозоне, раскрасить динозавров, а также собрать их фигурки из пазлов. На площадке «Ремесленная лавка» преподаватель физики Галина Алексеевна Жогина проводила мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, а ветеран труда техникума Иван Степанович Лунев, демонстрировал, как изготавливаются туеса из бересты. Также здесь можно было поиграть в настольные игры.

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Тяжин
kuzbassnews.ru
26/06/2023
Культура
Общество
Верх-Чебула
Тяжин
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