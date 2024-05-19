В Тяжинском округе прошли беседы, концерты, экскурсии, посвященные Дню детских общественных объединений

В преддверии дня рождения пионерской организации библиотекарь Нововосточной средней школы Марина Эдуардовна Сабянина, на протяжении 14 лет являвшаяся старшей пионерской вожатой школьной дружины имени Николая Ивановича Масалова, провела для учащихся 4 класса познавательную экскурсию в музее.

В Кубитетской основной школе состоялась встреча «В стране Пионерии». Активистка совета ветеранов Альбина Павловна Кравченко рассказала ребятам об истории детских общественных организаций в России. Она поделилась со школьниками воспоминаниями о своей пионерской юности. Для ребят эта встреча стала не только увлекательным путешествием в прошлое, но и возможностью понять, какие ценности и идеалы актуальны и важны сегодня.

Советник директора Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалов по воспитанию Марина Юрьевна Раченко провела для учащихся 2 «В» класса экскурсию. В школьном музее ребята познакомились с атрибутами пионерской жизни, узнали о жизни октябрят и пионеров, научились завязывать пионерский галстук.

Активисты «Движения первых» совместно с ребятами из Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних устроили праздник для представителей старшего поколения, проживающих в Доме ветеранов в селе Ступишино. Концертная программа началась с вручения ветеранам пионерского атрибута – красного галстука. Душевные песни, патриотические стихи и зажигательные танцы в исполнении ребят подарили зрителям положительные эмоции.